В Сочи шесть машин столкнулись в тоннеле, ведущем к горнолыжному курорту

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Грузовик и пять легковых автомобилей столкнулись в тоннеле, ведущем к горнолыжному курорту в городе Сочи, предварительно, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

"ДТП произошло на дороге Адлер - Красная Поляна в тоннеле номер пять. Предварительно, столкнулись грузовик и пять легковушек, пострадавших нет, движение на данном участке ограничено", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что ДТП произошло на второстепенной автодороге,сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, они направляют автомобилистов по основной дороге.

Движение в тоннеле планируется восстановить в ближайшее время.