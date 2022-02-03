В Омске задержали замминистра строительства региона

ОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело о получении взятки в размере более 1,5 млн рублей в отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Владимира Сычева, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Омской области. Он и руководитель компании, подозреваемый в даче взятки, задержаны.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), и руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности регионального УФСБ", - сообщила пресс-служба.

По версии следствия, Сычев получил от руководителя компании взятку в особо крупном размере в сумме свыше 1,5 млн рублей за покровительство этой коммерческой организации. Оба подозреваемых задержаны, по местам их работы и жительства проведены обыски.