В ХМАО изъяли свыше 15 тыс. литров суррогатного алкоголя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли из обращения в Ханты-Мансийском автономном округе в январе 2022 года более 15 тыс. литров суррогатного алкоголя. Этикетки на продукции идентичны тем, которые находились на бутылках с жидкостью, употребление которой привело к гибели 13 человек в Кондинском и Октябрьском районах Югры, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по ХМАО.

"С начала проведения оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь" в Югре в январе 2022 года изъято 15,5 тыс. литров контрафактного алкоголя на территории всего Ханты-Мансийского автономного округа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, продукция отправлена на экспертизу. При этом на ней находились такие же этикетки, как на бутылках с жидкостью, употребление которой привело к гибели 13 человек в Кондинском и Октябрьском районах Югры. "В частности, на бутылках были этикетки "Царская охота" и "Родники Сибири", - сказал собеседник агентства.

С января 2022 года сотрудниками полиции возбуждено 19 уголовных дел. Также составлено 169 протоколов об административных правонарушениях, в частности, за незаконную розничную продажу алкогольной продукции.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщали ранее, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц"). Всего погибли 13 человек: девять в Кондинском районе и четыре - в Октябрьском районе, еще шесть пострадали. Как уточняли ТАСС в управлении СК РФ по Югре, суррогатный алкоголь был закуплен предпринимателями в разных регионах России. Так, бизнесмен из Октябрьского района его приобрел в Свердловской области, а предприниматель из Кондинского района - в Тюмени. При этом этикетки и название продукции в партиях были идентичные.

По данным полиции, низкокачественную спиртосодержащую продукцию часть потерпевших купила в сельском магазине в поселке Кондинское, у владельца которого не было лицензии на ее продажу. Ранее владелец торговой точки в поселке Кондинское был задержан в Тюмени. По данным силовиков, его замещал сын 1987 года рождения, который и приобрел опасный алкоголь, по решению суда он арестован. В отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафакт, избран домашний арест.