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В Белгороде погиб один человек в результате отравления угарным газом

Еще два человека пострадали, среди них 16-летний подросток

ТАСС, 3 февраля. Семья из трех человек отравилась угарным газом в Белгороде, один человек погиб, двое, в том числе 16-летний подросток, доставлены в больницу, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратурой Белгорода организована проверка по факту отравления угарным газом в квартире в Белгороде женщины, ее 16-летнего сына и гражданского супруга, последний умер на месте", - говорится в сообщении.

Семья из трех человек отравилась угарным газом вечером 2 февраля. По данным пресс-службы ведомства, женщина и 16-летний подросток доставлены в больницу.

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