Суд в Калининграде взыскал 500 тыс. руб. в пользу сына мужчины, погибшего в отделе полиции

КАЛИНИНГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Московский районный суд Калининграда взыскал 500 тыс. рублей компенсации в пользу сына 36-летнего мужчины, погибшего от ожогов кипятком в отделе полиции в Калининграде в октябре 2019 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба суда.

В декабре 2021 года Центральный суд взыскал 2 млн рублей компенсации в пользу родителей, вдовы и дочери погибшего.

"В Московский районный суд обратилась в интересах сына бывшая жена погибшего в отделе полиции калининградца с требованием о взыскании компенсации морального вреда. <...> Решением суда в пользу несовершеннолетнего сына взыскана сумма в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 19 октября 2019 года в отдел полиции по Московскому району Калининграда за совершение административного правонарушения был доставлен 36-летний мужчина. Сообщалось, что он, находясь в нетрезвом состоянии, повредил радиатор батареи в камере для задержанных и получил сильные ожоги. На место вызвали бригаду скорой помощи, пострадавшего доставили в больницу с ожогами 95% поверхности тела. Утром 20 октября 2019 года он умер в больнице.

По данным следствия, дежурившие в ту ночь начальник смены дежурной части отдела Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов, зная об угрозе жизни и здоровью задержанного, полчаса продержали задержанного в помещении с поврежденной трубой отопления и поступающей в него горячей водой. Судом установлено, что осужденные полицейские не приняли мер к освобождению задержанного, находящегося в закрытом помещении камеры с поврежденной трубой радиатора отопления. Он получил обширные ожоги, сопровождавшиеся тяжелым ожоговым шоком, что и явилось непосредственной причиной его смерти.

В январе 2021 года Московский районный суд Калининграда приговорил двух бывших полицейских к двум годам и двум годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Они были признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").