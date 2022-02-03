В Тюмени возбудили дело по факту избиения женщины бывшим сожителем

ТЮМЕНЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту избиения женщины в Тюмени. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Ситуация получила общественный резонанс после публикации фото избитой женщины в интернете и реакции на случай губернатора региона Александра Моора.

"<...> отдела полиции №1 УМВД России по г. Тюмени возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Принимаются меры к задержанию злоумышленника. Прокурор области взял на контроль расследование уголовного дела и привлечение виновного лица к ответственности. Кроме того, им инициирована проверка исполнения федерального законодательства сотрудниками полиции при рассмотрении ранее поступавших от женщины сообщений о преступлениях, совершенных в отношении нее бывшим сожителем. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области, организована доследственная проверка по сообщению СМИ. Следственными органами СК РФ по региону в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.