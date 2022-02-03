Экс-директора челябинского завода Роскосмоса осудили на пять лет за растрату

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Миасский городской суд Челябинской области в четверг признал бывшего директора АО "Миасский машиностроительный завод" (входит в Роскосмос) Андрея Юрчикова виновным в многомиллионной растрате и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Бывший директор АО "Миасский машиностроительный завод" Андрей Юрчиков признан виновным по ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере") УК РФ. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По версии следствия, в 2015 году Юрчиков, будучи директором завода, при помощи подельника заключил агентский договор с компанией "Техпласт". После этого несколько раз была произведена фиктивная поставка товаров, за счет чего предприятие лишилось около 20 млн рублей.

24 сентября 2020 года были осуждены подельники Юрчикова. Бывшей начальнице бюджетно-экономического отдела АО "Миасский машиностроительный завод" Елене Нуждиной назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно. Руководителю ООО "Техпласт" Алексею Назарцеву назначили наказание в виде лишения свободы на три года.