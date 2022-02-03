Суд арестовал начальника новочеркасской колонии по подозрению в растрате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца начальника исправительной колонии № 14 в городе Новочеркасске Алексея Родина, которого подозревают в растрате на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Постановлением Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток начальнику учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области Родину А. А., подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. ст. 160 УК РФ", - говорится в сообщении.

Накануне пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии № 14 ГУ ФСИН России по Ростовской области. По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022-го начальник колонии совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Источник ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области уточнил, что начальника колонии подозревают в том, что по его распоряжению были разобраны металлические конструкции на территории учреждения. Позднее их сдали в пункт приема металлолома.