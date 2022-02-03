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В Сербии зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Все села в радиусе 3 км от места обнаружения АЧС объявлены зараженными

БЕЛГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) была зафиксирована в сербском селе Орля, недалеко от города Пирот. Об этом в четверг сообщил помощник мэра Пирота Видойко Панайотович.

"В селе Орля, в районе Пирота, подтверждена африканская чума свиней у двух домашних свиней, из-за чего предприняты все меры, необходимые в таких случаях", - цитирует Панайотовича сербский телеканал Pink.

"Все села в радиусе 3 км от места обнаружения АЧС объявлены зараженными. Все остальные населенные пункты в радиусе 10 км находятся под угрозой. Ветеринары постоянно на местах", - сказал Панайотович.

Как сообщил руководитель регионального центра по борьбе с АЧС в Нише Миролюб Марьянович, это уже не первый случай заражения в последнее время, а ситуация с инфекцией на территории Пирота и Димитровграда резко ухудшилась за последнюю неделю. Причиной этого стали человеческий фактор и несоблюдение профилактических мер некоторыми охотниками.

"Я призываю охотников и охотничьи ассоциации строго соблюдать все меры биобезопасности, а также призываю владельцев домашних свиней соблюдать меры профилактики, независимо от того, находятся ли фермы в зоне заражения или нет", - сказал Марьянович.

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