Пропавший член экипажа севшего на мель судна в Баренцевом море погиб

МУРМАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Пропавший член экипажа рыбопромыслового судна, которое получило пробоину, а затем село на мель у острова Зеленецкий в Баренцевом море, найден погибшим, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пятый член экипажа погиб. Он поднят лебедкой на борт вертолета. Вертолет возвращается к месту базирования", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Ранее в МЧС сообщали, что маломерное судно МРБ-1633 с пробоиной в борту терпит бедствие в 20 км северо-восточнее с. Дальние Зеленцы (Мурманская область). Источник в экстренных службах уточнил ТАСС, что судно получило пробоину. Экипаж заметил течь во время нахождения в море и стал искать ближайшую сушу, в результате чего судно село на мель у острова Зеленецкий. В Северо-Западной транспортной прокуратуре, которая начала проверку, ТАСС подтвердили, что судно село на мель. Четверых членов экипажа обнаружил танкер "Тимофей Глуженко" на скалах острова Зеленецкий, их эвакуировали на вертолете Ми-8.