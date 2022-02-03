СК возбудил дело по факту ЧП с севшим на мель судном в Баренцевом море

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту повреждения судна при посадке на мель в Баренцевом море, в результате которого погиб человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту происшествия с маломерным судном в акватории Баренцева моря возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - сообщили в СК.

Следователи выехали на место происшествия, организован комплекс следственных действий, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в МЧС сообщали, что маломерное судно с пробоиной в борту терпит бедствие в 20 км северо-восточнее села Дальние Зеленцы (Мурманская область). Экипаж заметил течь во время нахождения в море и стал искать ближайшую сушу, в результате чего судно село на мель у острова Зеленецкий. На борту находились пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись, один погиб.