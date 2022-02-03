В Волгограде арестовали блогера, который в прямом эфире избил мать и бабушку

ВОЛГОГРАД, 3 февраля. /ТАСС/. Блогер, который в прямом эфире избил свою мать и бабушку, задержан и получил наказание в виде 10 суток административного ареста. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Сотрудники полиции провели проверку по видеоролику, выложенному в одной из социальных сетей, где молодой человек во время прямого эфира причинил телесные повреждения матери и бабушке. Полицейские опросили женщин и приняли заявление от матери видеоблогера. 3 февраля мужчина был задержан по месту жительства участковым уполномоченным и доставлен в отдел полиции, где на него составлен административный материал по ст. 6.1.1 КоАП РФ ("Побои"). Судом Красноармейского района города Волгограда ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что бабушка блогера от подачи заявления отказалась, его мать от прохождения судмедэкспертизы и дачи дальнейших показаний также отказалась.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором блогер избивает в прямом эфире мать и бабушку.