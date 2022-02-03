В Самаре возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб.

ТАСС, 3 февраля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников самарской строительной компании по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Самарской области.

"По факту уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере"), сумма составила более 120 млн рублей", - сказано в сообщении.

По версии следствия, сотрудники строительной организации в период с октября по декабрь 2017 года предоставляли в налоговую документы с ложными сведениями о заключенных контрактах с несколькими компаниями. При этом фактически финансово-хозяйственные отношения между субъектами отсутствовали, из-за чего в бюджет РФ не были перечислены налоговые платежи в размере более 120 млн рублей. Были проведены обыски и изъяты все необходимые документы.