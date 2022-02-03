Уроженец Тамбовской области получил тюремный срок за подготовку теракта

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, готовившего теракт в Тамбовской области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СК.

"Уроженец Тамбовской области Андрей Смагин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"), ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к совершению террористического акта“), ч. 1 ст. 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ“), ч. 1 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ") УК РФ. Приговором суда Смагину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - отметили в СК.