В Дагестане нашли тайник с 1,3 тоннами незаконно выловленной рыбы осетровых видов

МАХАЧКАЛА, 3 февраля. /ТАСС/. Пограничники в Дагестане изъяли у местного жителя незаконно выловленную рыбу осетровых видов, обнаруженную в тайнике машины. Об этом сообщается в четверг на сайте главного управления МВД России по СКФО.

"В Дагестане сотрудники временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России совместно с коллегами из Пограничного управления ФСБ России по республике в рамках проведения оперативных мероприятий на контрольно-пропускном пункте "Кочубей" остановили автомобиль под управлением 39-летнего местного жителя. Мужчина, оборудовав в транспортном средстве тайник, пытался перевезти 458 туш рыб осетровых видов. Общая масса изъятой рыбы составила 1,3 тонны", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя возбуждено дело по ч. 1 ст. 258.1 УК Р ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.