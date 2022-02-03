В Ростове-на-Дону возбудили дело против водителя грузовика, который сбил ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя "Камаза", который накануне вечером сбил шестилетнего ребенка, переходившего дорогу с сестрой и тетей в Ростове-на-Дону. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Надзорный орган проводит по факту ДТП проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

"Взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного правоохранительным органом по ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения")", - сообщил представитель прокуратуры.

ДТП произошло в среду около 17:40 мск в районе дома № 35 по проспекту 40 лет Победы в Ростове-на-Дону. Установлено, что водитель "Камаза" сбил шестилетнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу с тетей и сестрой. В результате аварии ребенок от полученных травм скончался. Его сестра и тетя успели увернуться.