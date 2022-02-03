Суд в Пскове освободил от наказания областного депутата, незаконно получившего кредиты

ПСКОВ, 3 февраля. /ТАСС/. Псковский городской суд признал виновным депутата Псковского областного собрания Олега Брячака, которому ранее было предъявлено обвинение в незаконном получении кредитов. Ему назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, при этом суд освободил парламентария от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Теко-Терминал", депутата <...> Олега Брячака и бывшего главного бухгалтера названной организации Юлии Морозовой. Брячаку было предъявлено обвинение в том, что в 2012 году, будучи руководителем организации, он получил кредит путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации, причинив тем самым крупный ущерб банку, а Морозова совершила пособничество в совершении указанных преступлений. Суд признал Брячака виновным в совершении двух преступлений по ч. 1 ст. 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком 400 часов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Морозову суд признал виновной по двум эпизодам преступлений, предусмотренным ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ и по совокупности назначил наказание в виде обязательных работ сроком 340 часов. "От назначенного наказания осужденные освобождены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2017 года следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило обвинение в мошенничестве с кредитами на 200 млн рублей депутату городской думы Пскова - предпринимателю Олегу Брячаку. По версии следствия, в 2011-2013 годах он через подконтрольные фирмы незаконно получил кредиты, тем самым причинив ущерб коммерческому банку.

По данным пресс-службы, суд установил, что в 2012 году Брячак, руководя ООО "Лари" и ООО "Хинтел", незаконно получил кредиты для пополнения оборотных средств, а бухгалтер организаций "обеспечила изготовление бухгалтерских балансов этих организаций, внеся в них заведомо ложные сведения о положительных показателях нераспределенной прибыли".

Представители регионального филиала АО "Россельхозбанк" в ноябре 2016 года обратились в УМВД России по Псковской области с просьбой провести проверку деятельности ряда псковских компаний, связанных с Брячаком, и возбудить уголовное дело. Филиал банка заключил с предприятиями, входящими в группу взаимосвязанных компаний, шесть кредитных договоров на общую сумму 220 млн рублей под залог недвижимости и поручительства физических лиц.