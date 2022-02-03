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В Москве полиция начала проверку по заявлению кинопродюсера Тетерина об избиении соседом

У Тетерина диагностировали сотрясение мозга и ушибы головы

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку после заявления кинопродюсера Олега Тетерина по факту его избиения соседом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Тетерин обратился в полицию с заявлением, что 1 февраля его избил сосед около дома на Тверской улице. Начата доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства. У Тетерина диагностировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Олег Тетерин был продюсером фильмов "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы-3", "Майор" и ряда других.

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