В Москве полиция начала проверку по заявлению кинопродюсера Тетерина об избиении соседом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы начала доследственную проверку после заявления кинопродюсера Олега Тетерина по факту его избиения соседом, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Тетерин обратился в полицию с заявлением, что 1 февраля его избил сосед около дома на Тверской улице. Начата доследственная проверка", - рассказал собеседник агентства. У Тетерина диагностировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей головы.

Олег Тетерин был продюсером фильмов "Вий 3D", "В спорте только девушки", "Мамы-3", "Майор" и ряда других.