Житель Петербурга получил тюремный срок за нападение на сестру полярника Чилингарова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Петербуржец, который напал с ножом на сестру депутата Госдумы, исследователя-полярника Артура Чилингарова, признан виновным в покушении на убийство. В колонии строгого режима осужденный проведет шесть лет, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Еремина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

Установлено, что вечером 20 апреля 2021 года Еремин напал на женщину в парадной дома 1-й линии Васильевского острова. Потерпевшей оказалась 71-летняя сестра исследователя-полярника Артура Чилингарова. Еремин нанес ей удар в голову и не менее одного удара режущим предметом в область верхних конечностей. Довести умысел до конца преступнику не удалось, так как женщине своевременно оказали медицинскую помощь.

Отмечается, что к подсудимому был предъявлен иск на 1,5 млн рублей, его суд удовлетворил частично - на 400 тыс. рублей.