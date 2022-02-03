В центре Симферополя несколько улиц остались без света и тепла

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Несколько улиц в центре Симферополя в четверг остались без света в результате аварии на линии электропередачи, из-за этого произошла остановка котельных при температуре около нуля и снегопаде. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"По информации ГУП РК "Крымэнерго", в связи с аварией на линии 10 кВ без электроэнергии проспект Кирова, бульвар Франко, улица Менделеева и прилегающие улицы и переулки. В связи с отсутствием электроэнергии произошла остановка котельных, расположенных в данном районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что в зону отключения попали около 1,5 тыс. абонентов и несколько школ.

В Крыму до пятницы действует предупреждение о сильных снегопадах, гололедице и усилении ветра до 25 метров в секунду. В Симферополе в четверг облачно, идет снег. Температура воздуха - плюс два градуса.