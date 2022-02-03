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На мебельной фабрике в Подмосковье произошел пожар

Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м
© ГУ МЧС России по Московской области

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Пожар охватил мебельную фабрику в подмосковном Фрязино, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Площадь пожара выросла с 2 тыс. кв. м до 7 тыс. кв. м. Горит все здание. Есть угроза перехода огня на соседнее строение", - рассказал собеседник агентства. 

Ранг пожара повышен со второго до третьего. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили ТАСС, что информации о пострадавших не поступало.

По данным правоохранительных органов, семьдесят человек эвакуированы из здания горящей фабрики.

"Эвакуировано в общей сложности 70 человек. Угроза перехода огня на соседнее производственное здание все еще сохраняется", - сказал собеседник агентства.

В Telegram-канале подмосковной прокуратуры сообщили, что ведомство начало проверку по факту пожара.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. До прибытия пожарных здание покинули восемь человек.

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