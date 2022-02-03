В Башкирии из-за разгерметизации газового баллона погиб один человек

УФА, 3 февраля. /ТАСС/. Надворные постройки загорелись в Уфимском районе Башкирии из-за разгерметизации газового баллона. В результате один человек погиб и трое пострадали. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В 18:53 (16:53 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что в Уфимском районе в СНТ "Солнечная поляна-3", предварительно, произошла разгерметизация газового баллона с последующим горением надворных построек размерами 10 на 4 метра под общей кровлей", - говорится в сообщении.

Пожар охватил постройки по всей площади. В результате происшествия погибла женщина, еще три человека пострадали, уточнили в ведомстве.

Сейчас пожар локализован. В тушении принимают участие 16 человек и семь единиц техники.