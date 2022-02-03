При пожаре на мебельной фабрике в Подмосковье пострадал один человек

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал при пожаре на мебельной фабрике в подмосковном городе Фрязино. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"На данный момент известно об одном пострадавшем при пожаре. Здание продолжает гореть по всей площади, угроза перехода на соседнее производственное здание все еще сохраняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в городе Фрязино на Окружном проезде горит мебельная фабрика, площадь пожара составляет 7 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Из здания фабрики были эвакуированы 70 человек. Прокуратура начала проверку по факту возгорания.