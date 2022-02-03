Полиция возбудила дело после порчи картины ученицы Малевича в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В январе 2022 года пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что министерство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему в Екатеринбурге инциденту. Неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в Ельцин Центре.

"По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ. <...> В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося", - сказал Горелых.

14 января в Ельцин Центре сообщили, что реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения картины ученицы Малевича Анны Лепорской в 250 тыс. рублей.

Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина "Три фигуры" (1932-1934) была привезена в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" - экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.