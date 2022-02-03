В Сочи задержали полицейских по подозрению во взятке

СОЧИ, 3 февраля. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции задержаны в Сочи, их подозревают в получении 1,5 млн рублей за прекращение дела о наркоторговле. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность сотрудников транспортной полиции в городе Сочи, связанная с незаконным получением денежных средств. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на федеральной территории Сириус 26 января 2022 года с поличным задержаны трое сотрудников линейного отдела полиции на станции Адлер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что их подозревают в получении 1,5 млн рублей за увод от уголовной ответственности жителя Сочи, которому инкриминировали преступления по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").