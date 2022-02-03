В жилом доме в Нижнем Новгороде взорвался газ

ТАСС, 3 февраля. Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В Нижнем Новгороде на проспекте Ленина в доме № 30 произошел взрыв газа без последующего пожара. Пострадал один человек, еще 13 человек эвакуированы", - сказал собеседник агентства.

Всего в доме 120 квартир и шесть подъездов, взрыв произошел на пятом этаже. В результате него выбиты стекла, повреждены стены между квартирами. По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области отметили, что пострадавший доставлен в больницу с 75-80% ожогов.

"По текущим данным, в результате происшествия пострадало двое: мужчина с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ. Женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказывается на месте", - процитировали в пресс-службе главу региона Глеба Никитина, уточнив, что женщина от госпитализации отказалась.

Губернатор поручил своему заместителю Давиду Мелик-Гусейнову взять под контроль оказание необходимой медицинской помощи.

Власти региона организуют ПВР в школе для жителей дома.

"Губернатор Глеб Никитин поручил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву обеспечить размещение людей в пунктах временного размещения. Как отметил глава Нижнего Новгорода, ПВР будет организован в здании школы, при необходимости на ночь эвакуированных жителей могут разместить в гостинице", - отметили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, из дома эвакуированы несколько десятков человек.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства лицами, обслуживающими газовое оборудование в жилом доме. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.