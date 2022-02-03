Участник террористического сообщества в ИК в Калмыкии приговорен к девяти годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 февраля. /ТАСС/. Cуд приговорил к девяти годам колонии строгого режима Рената Жигунова за участие в террористическом сообществе, действовавшем на территории исправительной колонии в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что к восьми годам колонии строгого режима приговорили Анзора Толова, который также являлся членом того же террористического сообщества.

"Поддерживая цели и задачи террористического сообщества в его состав в период с середины 2013 года по декабрь 2019 года на территории исправительной колонии вошло более 100 осужденных лиц, в том числе Жигунов. Жигунов осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что деятельность участников сообщества была пресечена при взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, УФСБ России по Республике Калмыкия, ГУПЭ МВД России и ФСИН России.

Ранее сообщалось, что силовики раскрыли террористическую организацию, состоящую из отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. В ходе обыска в одном из помещений колонии были обнаружены и изъяты экстремистская литература и символика международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Уголовное дело было возбуждено в отношении 22 лиц по ч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества и участие в нем").

СК России сообщал, что организация была создана в середине 2013 года уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым, отбывавшим наказание в Калмыкии за незаконный оборот оружия. После освобождения в 2015 году он объявил себя руководителем одного из незаконных вооруженных формирований. В марте 2015 года при посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Хасавюрте он был ликвидирован. Ранее к длительным срокам наказания были осуждены Саид Сулейманов, Михаил Жигунов, Александр Травинов, Савелий Очиров, Сослан Беев и Роберт Эмиргамзаев, принимавшие участие в деятельности террористической организации.