В Гаити число жертв наводнений возросло до шести

ГАВАНА, 4 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек стали жертвами наводнений на севере Гаити из-за сильных дождей в конце января. Об этом в четверг сообщает телеканал teleSUR со ссылкой на данные спасателей.

Ранее сообщалось о трех погибших. Отмечается, что еще как минимум один человек числится пропавшим без вести.

Ранее власти страны сообщили, что почти 20 коммун в департаментах Север, Северо-Восток и Нипп подверглись частичному затоплению. 2 578 домов оказались затоплены, в результате чего почти 2,5 тыс. семей нуждаются во временном убежище.