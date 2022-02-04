После хлопка газа в жилом доме в Нижнем Новгороде одиннадцать человек разместили в ПВР

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 февраля. /ТАСС/. Пункт временного размещения (ПВР) граждан, расположенный в школе № 185 в Нижнем Новгороде, принял 11 жителей дома, где в четверг вечером произошел хлопок газа. Об этом сообщили ТАСС в ПВР.

"Школа приняла 11 человек", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил журналистам заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, глава администрации Ленинского района города Александр Кулагин, из подъезда были эвакуированы 23 человека. "Подъезд уже охраняется полицией и спасателями. Сейчас принимается решение экспертами об установке распорок для поддержания несущих конструкций. <…> Скорее всего, в соседние подъезды будет разрешен допуск жителей", - уточнил он.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, установка распорок уже началась. Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков сообщил журналистам, что с жителями работают психологи.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в 20:21 мск по единому телефону вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде. По уточненным данным, из здания были эвакуированы 49 человек. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадал мужчина, который с ожогами 75-80% тела госпитализирован в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. Еще одной женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей").