Из больницы Казани спустя месяц выписали ребенка, которого мать избила на камеру

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Медики в Казани выписали из больницы полуторагодовалую девочку спустя месяц после того, как мать в состоянии алкогольного опьянения избила ее, снимая происходящее на камеру. Об этом ТАСС сообщила уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Ребенок поправился, слава богу, здоровью тяжкий физический вред не нанесен. Девочка стала набирать вес, стала улыбаться. <...> Ситуация, которая с ней произошла, дай бог, в будущем на ребенке не отразится", - сообщила Волынец.

Она отметила, что опеку над ребенком получила бабушка. В отношении отца ребенка рассматривается вопрос о приостановлении родительских прав, в отношении матери - вопрос о лишении родительских прав.

1 декабря 31-летняя жительница региона в состоянии алкогольного опьянения избила полуторагодовалую дочь, снимая происходящее на камеру. Позже это видео она отправила мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, которая обратилась в полицию. Возбуждены уголовные дела по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание") и ст. 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил дело на контроль. Позже суд заключил мать избитой девочки под стражу на время следствия на два месяца.

Установлено, что женщина ранее уже была судима по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, она отбывала 1,5 года в колонии.