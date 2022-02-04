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В аэропорту Анадыря задержали шесть рейсов из-за непогоды

Регион находится в зоне влияния циклона

ТАСС, 4 февраля. Вылет шести самолетов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям в аэропортах назначения следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты двух рейсов в Залив Креста, по одному в Кепервеем, Мейныпильгино, Провидения, Владивосток. Часть рейсов задерживается со 2 февраля, часть - с 3 февраля.

С начала недели Чукотка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер порывами до 33 м/с. В настоящий момент в Анадыре ясно, скорость ветра - около 5 м/с.

Аэропорт имени Юрия Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

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РоссияЧукотский автономный округ
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