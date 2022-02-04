В Ульяновской области загорелся цех по производству дверей на площади 9 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в цеху по производству дверей в населенном пункте Енгазеево в Ульяновской области на площади 9 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в 05:15 мск. "По прибытии было установлено, что горит здание цеха по производству дверей на площади 9 000 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар был локализован менее чем за полтора часа", - сказали в пресс-службе.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте пожара работают 62 человека и 18 единиц техники.