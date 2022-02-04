Омский суд арестовал мужчину, обвиняемого в истязании девятимесячного ребенка

ОМСК, 4 февраля. /ТАСС/. Омский суд арестовал на два месяца 32-летнего Павла Живодера, который систематически избивал девятимесячного ребенка своей сожительницы, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. После истязаний мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

"Судом удовлетворено ходатайство следователей о заключении под стражу обвиняемого в истязании малолетнего. Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что Павел Живодер обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости. Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Омской области уточнили, что 32-летний мужчина арестован на два месяца. Ход дальнейшего расследования уголовного дела, а также результаты проверки деятельности органов опеки находятся на контроле прокуратуры.

Ранее ТАСС сообщил, что женщина с тремя детьми и сожителем переехала в ноябре 2021 года в Омск из Нижневартовска. 26 января мать уехала обратно для оформления документов, оставив с детьми мужчину. Ее сожитель стал истязать девятимесячного ребенка с инвалидностью: наносил множественные удары по голове, брал за ноги, переворачивал и тряс.

В результате мальчик (первоначально СК сообщил, что пострадала девочка) с многочисленными травмами был госпитализирован в тяжелом состоянии. По словам уполномоченного по правам ребенка в Омской области Елизаветы Степкиной, ребенок находится в реанимации. Двое других детей помещены в специализированное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, так как их мать несовершеннолетних находится в другом городе. Она отметила, что семья на профилактическом учете в Омске не состояла.