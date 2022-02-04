В Алтайском крае в аварии с автобусом загорелись два автомобиля

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Два автомобиля и пассажирский автобус столкнулись на автодороге в Алтайском крае, после чего загорелись. В результате ДТП погиб один из водителей, пассажиры автобуса не пострадали, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

"Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое в 07:50 (03:50 мск) на 36 км автодороги "Бийск - Белокуриха" вблизи села Смоленское. По предварительным данным, водитель-женщина на автомобиле Toyota RAV4 выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2109. После чего ВАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ, следовавшим по маршруту "Бийск - Белокуриха", - говорится в сообщении.

Автомобили ВАЗ-2109 и Toyota RAV4 загорелись. В результате водитель ВАЗ погиб на месте происшествия. Водитель второго автомобиля, а также водитель автобуса и семь пассажиров, находившихся в нем, телесных повреждений не получили.