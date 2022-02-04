Суд оштрафовал организатора питания в школе-интернате под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал местное учреждение "Центр питания" на 150 тыс. рублей за нарушения в организации питания в Школе космонавтики в Железногорске, где весной прошлого года произошли отравления детей. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

"Арбитражным судом Красноярского края рассмотрено заявление прокуратуры ЗАТО г. Железногорск о привлечении КГБУ "Центр питания" к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ в связи с нарушением требований технических регламентов при организации питания несовершеннолетних учащихся КГАОУ "Школа космонавтики" <…> КГБУ "Центр питания" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в феврале прошлого года в школе было зафиксированы шесть случаев "функционального расстройства пищеварения" и один факт коровирусной инфекции. В марте 2021 года 17 учеников обратились к медикам с жалобами на боли в животе, трое из них были госпитализированы.

Краевая школа-интернат по работе с одаренными детьми Школа космонавтики начала работу в сентябре 1989 года.