Семь поездов задержали из-за ДТП на переезде в Ростовской области

ТАСС, 4 февраля. Семь поездов задержаны из-за ДТП на переезде между станциями Высочино и Васильево-Петровская в Ростовской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 00:45 на участке между станциями Высочино и Васильево-Петровская в Ростовской области водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. <…> Задержаны пассажирские поезда", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Пострадавших в результате ДТП нет. Задержаны пассажирские поезда: №11 Москва - Анапа, №104 Адлер - Москва, №171 Санкт-Петербург - Адлер, №103 Москва - Адлер, №30 Новороссийск - Москва, №36 Адлер - Санкт-Петербург, №302 Адлер - Минск.