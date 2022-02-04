В Прикамье сошел с рельсов грузовой поезд

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Сход нескольких вагонов грузового поезда произошел в Нытвенском районе Пермского края. Пригородные поезда отклоняются от расписания, сообщает в пятницу "Пермская пригородная компания".

"В районе станции Григорьевская произошел сход грузового вагона. Примерное время проведения ремонтных работ - три часа", - говорится в сообщении, опубликованном в 10:15 (08:15 мск).

Уточняется, что задерживаются пригородные поезда №7152/6004 Балезино - Верещагино - Пермь-2 и №6003 Пермь-2 - Верещагино.