В Адыгее мужчину подозревают в вербовке в экстремистскую организацию АУЕ

МАЙКОП, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили в Адыгее уголовные дела в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в участии в международном общественном движении "Арестантское уголовное единство" (АУЕ, запрещено в РФ) и вербовке в его ряды. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Адыгея в отношении 31-летнего гражданина возбуждены два уголовных дела. Мужчина подозревается по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ ("Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации") и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности")", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по материалам проверок, поступивших из управления ФСБ России по республике.

По данным следствия, подозреваемый с 2012 года был сторонником экстремистской идеологии и разделял основные идеи АУЕ. С июля 2021 года и по январь 2022-го мужчина активно склонял и вербовал своего знакомого к участию в деятельности движения: неоднократно проводил с ним беседы, в которых обосновывал и оправдывал его деятельность, разъяснял цели, выражающиеся в соблюдении так называемых воровских правил и культивации устоев тюремной жизни. Он публично высказывался в поддержку движения и пропагандировал насилие по отношению к представителям институтов власти, уточнили в пресс-службе ведомства.

В данный момент по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.