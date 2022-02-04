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Суд приговорил к 12 годам колонии агента военной разведки Украины за шпионаж

Сотрудники ФСБ задержали Константина Ширинга в Крыму в марте 2020 года
Константин Ширинг (в центре) ЦОС ФСБ России
Описание
Константин Ширинг (в центре)
© ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константина Ширинга, признав его виновным в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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"Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки.

Действуя по заданию этой спецслужбы, Ширинг привлек к сотрудничеству с военной разведкой Украины гражданку России из числа военнослужащих Минобороны России, чтобы задействовать ее в получении интересующих сведений. В июле 2021 года россиянка была осуждена за государственную измену и приговорена к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года. "В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну", - заключили в ФСБ.

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