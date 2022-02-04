В Волгоградской области подросток из мести распространял ложные сообщения о взрывах

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Волгоградской области в отношении 16-летнего подростка по факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Об этом журналистам в пятницу сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Дарья Буянова.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СК возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти")", - сказала она.

Сообщается, что мальчик в начале этого года на фоне неприязни к своему знакомому решил от его лица распространять ложные сведения о якобы готовящихся взрывах. Фигурант дела связался с неизвестным, которому пообещал платить 3 тыс. рублей за размещение угроз о готовящихся терактах. С 15 по 19 января сообщники рассылали по электронной почте сообщения о якобы минированиях образовательных и других государственных учреждений Волгограда. Подросток задержан, устанавливаются его соучастники.