Суд на Кубани приговорил к трем годам водителя за попытку задушить инспектора ДПС

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Суд на Кубани приговорил к трем годам колонии мужчину по делу о применении насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

"Собранные следственным отделом по Кущевскому району СК по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему местному жителю. Он признан виновным в применении опасного для жизни насилия в отношении инспектора дорожно-патрульной службы ОМВД России по Кущевскому району (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии общего режима", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 22 октября прошлого года. Ранее сообщалось, что инспектор получил ориентировку на автомобиль, водитель которого мог находиться в состоянии опьянения, и обнаружил автомобиль на стоянке, попросил водителя предъявить документы, в ответ водитель начал его бить, затем повалил на землю и стал сжимать его шею руками, в ситуацию вмешались очевидцы.