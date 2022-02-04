На Кубани откачали около 84 тыс. кубометров. воды с подтопленных территорий

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Спасатели откачали около 84 тыс. кубометров воды с подтопленных при паводке территорий, в регионе остаются подтоплены 14 населенных пунктов, в ПВР находятся 15 человек, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

Накануне сообщалось, что количество придомовых территорий, подтопленных в Краснодарском крае ливнями и активным таянием снега, превысило 1 тыс., также подтоплено более 300 домовладений.

"Откачано около 84 000 куб. м воды (всего - более 750 000 куб. м). Оказана адресная помощь 194 гражданам. Остаются подтопленными в пяти муниципальных образованиях края 14 населенных пунктов, 938 придомовых территорий, в 295 домов вода зашла. От воды освобождено четыре участка автомобильных дорог. В двух пунктах временного размещения (ПВР) находится 15 человек (Славянский и Северский районы)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Славянском районе, наиболее сильно пострадавшем при паводке, создали 25 отводных каналов протяженностью более 12 тыс. м. В Красноармейском районе, где вода в дома не заходила, развернуты два пункта временного размещения, в Северском районе 26 жителей села эвакуировались к родственникам, в Крымском районе 10 маломобильных граждан ранее размещенные в ПВР, размещены у родственников.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в крае прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, температура воздуха ночью днем от нуля до пяти градусов тепла.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять.