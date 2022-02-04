Обвиняемых в убийстве ребенка в Костроме доставили в Москву для психиатрической экспертизы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Двух мужчин, которые обвиняются в убийстве пятилетней девочки в Костроме, доставили в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы в институте им. В. П. Сербского. Об этом ТАСС рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

"Денис Герасимов и Вадим Беляков доставлены в Москву. Их привезли в ночь на 3 февраля и поместили в СИЗО "Бутырка". Пока каждый из них сидит в одиночной камере. После карантина их помесят в психиатрическую больницу "Бутырки", а оттуда отправят в центр им. Сербского на психолого-психиатрическую экспертизу", - сообщила правозащитница.

Предварительно установлено, что 4 января двое мужчин похитили гулявшую на улице девочку. Они были задержаны и признались в убийстве ребенка. Тело девочки обнаружили в комнате одного из общежитий Костромы. Суд 6 января арестовал обоих обвиняемых в убийстве, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка.

По данным пресс-службы прокуратуры Костромской области, один из обвиняемых ранее отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографических материалов. Второй был судим за совершение кражи, испытательный срок, установленный ему судом, не истек.