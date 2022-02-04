Пострадавшая от нападения бульдогов под Новосибирском умерла

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая от нападения американских бульдогов под Новосибирском, умерла в больнице. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

"В полицию поступило сообщение из медицинского учреждения о смерти гражданки. В настоящее время обстоятельства устанавливаются, проверка продолжается", - сказали ТАСС в ведомстве.

Ранее ТАСС сообщал, что сотрудники полиции начали проверку происшествия c нападением бульдогов на жительницу Новосибирской области. По информации СМИ на 54-летнюю заводчицу из города Тогучин Новосибирской области напали четыре американских бульдога. Женщина находилась в реанимации на аппарате ИВЛ.