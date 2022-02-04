Полиция задержала вандала, испортившего картину ученицы Малевича в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция в Екатеринбурге установила подозреваемого в порче картины ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в "Ельцин-центре". Его уже допросили, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителями МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе", - сказал он.

Мужчина пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в "Ельцин-центре". Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения в 250 тыс. рублей. 3 февраля полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ.

Анна Лепорская (1900-1982) вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картина "Три фигуры" (1932-1934) была привезена в Екатеринбург на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Экспозиция посвящена созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства и открыта до 20 февраля.