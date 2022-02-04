В Петербурге бывший работник салона связи украл 70 смартфонов IPhone

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Башкирские оперативники задержали мужчину, который подозревается в краже 70 телефонов IPhone из торгового центра в Петербурге на сумму более 4,5 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На причастность к совершению кражи был проверен персонал магазина. После этого полицейские установили предполагаемого подозреваемого - им оказался 23-летний бывший работник салона сотовой связи, уволившийся в ноябре 2021 года", - говорится в сообщении.

Заявление о краже поступило в полицию 25 января от менеджера службы безопасности торгового центра на Лиговском проспекте. Осмотрев место происшествия, сотрудники уголовного розыска установили, что двери магазина были не взломаны, а открыты с помощью паролей электронного замка. После этого подозреваемых стали искать среди действующих и бывших сотрудников салона, в результате чего и вышли на злоумышленника.

Оказалось, что часть украденного мужчина успел перепродать знакомому в Петербурге, а остальное упаковал в две сумки и улетел в Башкортостан. Ориентировку на преступника петербургские сыщики передали башкирским коллегам, и уже 2 февраля тот был задержан в Благовещенске вместе с похищенными телефонами. Сейчас задержанный находится в Петербурге, где с ним проводят следственные действия.