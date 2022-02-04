В Москве девятилетний мальчик ножом ранил мужчину, заступившись за мать

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Девятилетний мальчик ножом ранил мужчину, который в ходе ссоры с его матерью начал ее избивать. Об этом ТАСС всообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в квартире на улице Твардовского, дом 21, корпус 2. Мужчина пришел в гости к своей знакомой, между ними произошла ссора, в ходе которой он стал избивать женщину. Девятилетний сын хозяйки квартиры, ученик 2-го класса заступился за маму и кухонным ножом ударил мужчину в левый бок", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, в настоящее время он находится в реанимации с повреждением левой почки и внутренней гематомой. Полиция изъяла кухонный нож. По факту случившегося проводится проверка.