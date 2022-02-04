У катера, севшего на мель в Баренцевом море, был поврежден винт из-за наматывания троса

ТАСС, 4 февраля. Катер, севший на мель в Баренцевом море, был арендован для ловли морского ежа. Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, у судна был поврежден винт из-за наматывания на него троса.

"В рамках расследования уголовного дела следователями установлена хронология событий, приведших к наступлению трагических последствий. Мужчина 1985 года рождения арендовал катер для любительского лова морского ежа. 2 февраля арендатор судна, изучив сводки погоды, принял решение о выходе в море для совершения вышеназванного промысла. Для этого он привлек четырех мужчин, имеющих право на управление маломерным судном и спуска на глубину", - сообщает СК.

Судно вышло в Беренцево море от причала Мурманска и проследовало мимо Териберки в сторону Дальних Зеленцов. На следующий день, несмотря на удовлетворительное состояние погоды, поднялись ветер и волны, судно потеряло ход. "Спустившись в машинное отделение, один из членов экипажа обнаружил поломку вала винта, который был поврежден в результате наматывания на него троса. В этот момент судно, находившееся на расстоянии кабельтова от берега, стало нести к скалам, после чего они подали сигнал бедствия", - добавили в СК.

В ведомстве отметили, что экипаж предпринимал всевозможные меры для предотвращения крушения: пытался набрать скорость, однако двигатель не заводился, потом заякориться, но накатом волны оборвало трос, спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но ее разорвало о корму. После нескольких ударов о прибрежные скалы, четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако мужчина 1962 года рождения погиб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта").