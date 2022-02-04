В Казани шесть детей заразились сальмонеллой в детском саду

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Шесть детей в Казани заразились сальмонеллой в детском саду из-за грубых нарушений сотрудниками санитарных требований, в том числе сроков и условий хранения пищевых продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"В Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан с 18 по 28 января поступило шесть экстренных извещений о случаях кишечной инфекции среди детей, посещающих четыре разные группы, в том числе двух детей из одной семьи, МАДОУ "Детский сад №373 комбинированного вида" Приволжского района Казани", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из шести заболевших госпитализированы два ребенка, остальные находятся на амбулаторном лечении. У всех заболевших детей выявлена сальмонелла энтеритидис.

По результатам лабораторных исследований в салате из свеклы обнаружены бактерии кишечных палочек. Также бактерии обнаружены на обеденном столе, посуде и руках персонала группы. У обследованных сотрудников возбудители кишечной инфекции не обнаружены. Повторных случаев заражения не зарегистрировали.

"Причиной возникновения группового заболевания сальмонеллезом послужили грубые нарушения сотрудниками санитарных требований, в том числе нарушения сроков и условий хранения пищевых продуктов, некачественной обработки посуды и инвентаря, несоблюдение сотрудниками пищеблока и групп правил личной гигиены", - сообщили в пресс-службе ведомства.

За выявленные нарушения на юридическое лицо МАДОУ "Детский сад №373 комбинированного вида" составлен протокол (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания. Он влечет штраф для должностных лиц в размере от 3 до 7 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 до 70 тыс. рублей.