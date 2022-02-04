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Следователи назвали причину схода грузовых вагонов в Прикамье

По предварительным данным, ею стал излом рельсов

ПЕРМЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Время на устранение последствий схода 18 вагонов с углем в Пермском крае увеличено из-за излома рельсов. Движение не возобновлено, сообщили журналистам в пятницу в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ

"Предварительная причина схода - излом рельсов", - сказали в ведомстве. Примерное время окончания работ не уточняется.

В пресс-службе центрального МСУ на транспорте уточнили, что шесть вагонов из 18 опрокинулись. "Также из-за сложного рельефа местности имеются сложности в локализации аварии", - добавили в ведомстве.

Сход 18 вагонов с углем произошел в Пермском крае утром в пятницу. По данным Свердловской железной дороги, задержаны шесть поездов, три отменены. По информации регионального ГУ МЧС, пострадавших и угрозы населенным пунктам в результате схода вагонов нет.

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